Núcleo de futsal capixaba retoma aulas com novas vagas; confira

O projeto Campeões de Futuro está com matrículas abertas para aulas gratuitas de futsal no núcleo da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede da Sesport, em Bento Ferreira, Vitória.

Sobretudo, serão 10 vagas destinadas a crianças de 8 a 9 anos e 10 vagas para adolescentes de 12 a 14 anos. As atividades passaram por um período de recesso e estarão de volta na próxima segunda-feira (29).

Para a turma de 8 a 9 anos, as aulas são às segundas e quartas-feiras, das 10h10 às 11h10. Já para a turma de 12 a 14 anos, aliás, as aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, também das 10h10 às 11h10.

As atividades vão ser no Ginásio Paulo Pimenta, localizado no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho. Contudo, ao entrarem no projeto, todas as crianças vão receber uniformes e equipamentos para a prática da modalidade.

Contato

Para se inscrever no futsal do Campeões de Futuro, entre em contato com a gerência responsável pelo projeto pelos telefones: (27) 3636-7003/ (27) 99974-2104 ou pelo e-mail [email protected].

Campeões do Futuro



O projeto Campeões de Futuro oferta esporte gratuito para crianças e adolescentes capixabas, com idade entre 6 e 17 anos. Em todos os 78 municípios do Estado, o objetivo é dar oportunidade aos alunos para a prática esportiva e a cultura do esporte aliada à educação, de forma a promover o desenvolvimento integral. Com a formação de cidadania e a melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social.