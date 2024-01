O impacto das inovações tecnológicas no dia a dia dos brasileiros

Nos últimos anos, a tecnologia vem se tornando um tema bastante frequente entre os brasileiros, devido ao grande impacto que as constantes inovações são capazes de gerar no cotidiano da população.

O que está em alta?

No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que utilizam aplicações digitais para estudar e trabalhar, algo que se intensificou com a expansão das modalidades à distância e híbrida. No âmbito comercial, a tecnologia também motivou uma rápida migração das vendas para as plataformas de comércio eletrônico, alterando significativamente os hábitos de compras dos brasileiros. Já em relação ao entretenimento, o uso da internet vem impulsionando a procura por jogos online e o acesso a plataformas de streaming.

Inteligência Artificial (IA)

Atualmente, ao falar sobre tecnologia, uma das inovações mais discutidas é a Inteligência Artificial, a qual possibilita que sistemas e dispositivos aprendam a realizar várias tarefas com pouca, ou nenhuma, interferência humana. Para empresas de diferentes setores, como transporte, saúde, e varejo, a IA pode auxiliar na automatização dos processos, na melhoria da produtividade, e na tomada de decisões estratégicas. Por outro lado, no dia a dia das pessoas, a IA está presente através de assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, e também por meio de ferramentas como o Chat GPT, compartilhando informações e solucionando dúvidas dos usuários.

Rede 5G

Outra inovação fundamental para o cotidiano de milhões de brasileiros é a tecnologia 5G. Através dela, os usuários ganharam acesso a uma conexão mais ágil e estável, algo essencial para o acesso a sites de streaming e, especialmente, de jogos online. Entre eles, destacam-se os jogos de cartas ao vivo, que demandam uma conexão estável e rápida, para uma experiência de jogo fluida e sem interrupções. Isso se torna possível graças à velocidade e à performance de alta qualidade que a rede 5G oferece, permitindo uma navegação intuitiva em páginas que processam um grande volume de dados.

Realidade Virtual (VR)

Por último, mas não menos importante, a Realidade Virtual tem conquistado cada vez mais espaço nas empresas, e no dia a dia das pessoas, ao proporcionar experiências imersivas, conduzidas dentro de um espaço virtual. Essa tecnologia vem sendo aplicada a diversos setores, incluindo o de treinamentos, o de processos de design de produtos, e a área de saúde, em sessões de terapia e fisioterapia, demonstrando a sua versatilidade e potencial transformador.

Quais são as previsões para o futuro?

Como o meio tecnológico é bastante dinâmico, mudanças significativas podem ocorrer em um curto intervalo de tempo. Para tentar prever as próximas tendências, a Deloitte desenvolveu um estudo, nomeado “Previsões em Tecnologia, Mídia e Telecomunicação — TMT Predictions”, com foco em identificar os hábitos e práticas predominantes para os próximos anos.

De acordo com esse estudo, além da Realidade Virtual, a Realidade Aumentada (RA) também ganhará ainda mais relevância, e se tornará um elemento constante na criação de conteúdo em todo o planeta.

Além disso, a relação entre a Inteligência Artificial e o setor de saúde deverá se fortalecer cada vez mais, com o desenvolvimento de dispositivos portáteis, capazes de detectar e facilitar o tratamento de várias condições crônicas. Juntamente à saúde física, essa tecnologia também deve ser aplicada à saúde mental; especialmente por meio de aplicações móveis, com funcionalidades que ajudem a tratar problemas como o estresse e a ansiedade, duas questões que atrapalham a vida de muitas pessoas atualmente.