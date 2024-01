O que se sabe sobre o desaparecimento do idoso de Cachoeiro?

O desaparecimento do idoso João Silva, de 76 anos, ainda é um mistério. O idoso, que tem diagnóstico de Alzheimer, nunca mais foi visto desde o dia 1º de novembro, quando saiu de sua casa na Rua José Bonifácio, no bairro Amaral, em Cachoeiro de Itapemirim.

No entanto, a filha Anne disse que está sem notícias do pai e acha que ele pode estar em alguma casa de acolhimento. “Alguém acolheu ele, só pode. Ou ele está acompanhando andarilhos. Eu tentava manter ele limpo, porém, era difícil. Ele não queria tomar banho, cortar o cabelo e nem fazer a barba”, contou.

Além disso, Anne contou que recebeu imagens da câmera de videomonitoramento do litoral e especularam que era o idoso desaparecido, mas sem sucesso. “Recebi algumas imagens do videomonitoramento da vila de Itapemirim, mas não era meu pai. Segue as especulação de que viram mas não tem certeza, pois os andarilhos se confundem muito devido as condições insalubres”, relatou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações e diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento, porém o idoso ainda não foi localizado.

“Diligências foram feitas nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, entretanto, sem sucesso em encontrar o idoso. Informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser compartilhadas de maneira confidencial através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos relacionados a atividades criminosas”, finalizou a nota.