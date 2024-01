Familiares pedem ajuda para encontrar jovem de Presidente Kennedy

Familiares do João Vitor Borges da Silva, de 21 anos, estão pedindo ajuda para encontrar o jovem. Segundo a irmã Daniela Borges, João saiu de casa na última sexta-feira (12), na comunidade de Boa Esperança, em Presidente Kennedy. No sábado (13), João foi visto por moradores na comunidade de Jaqueira, e desde então nunca mais foi visto.

Nesta quarta-feira (17), a Daniela Borges contou que João saiu de casa e não retornou mais. “O meu irmão saiu de casa na sexta-feira (12), e foi visto pela última vez na comunidade de Jaqueira no sábado (13). Depois não foi visto por mais ninguém. Além disso, nós procuramos por vários lugares e nada”, contou.

Sobre o irmão, Daniela contou que ele tem problemas mentais e chegou a usar medicamentos controlados. “O meu irmão tem problemas mentais. Aliás, buscamos internar por ser usuário de drogas e ele aceitou. Ele saiu de casa dopado de remédio e desde então sumiu. Estamos muito preocupados”, relatou.

Desde o desaparecimento, mobilizações tomaram conta das redes sociais e começaram a divulgar fotos e dados do jovem para ajudar nas buscas. Aliás, a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia e pede que quem souber de alguma informação sobre o paradeiro de João, pode estar ligando para os números (28) 99962-3013 (irmã) / (28) 99917-0502 (avó) / (28) 99984-0459 (irmã)

