Onde assistir o Capixabão? Estadual terá transmissão exclusiva; confira

A TVE vai transmitir ao vivo todos os jogos do Capixabão 2024. A competição de futebol mais importante do Espírito Santo tem espaço garantido e exclusivo na emissora pública dos capixabas. O maior Campeonato Capixaba do século terá início nesta quinta-feira (18), com a participação de 10 clubes.

Os torcedores poderão acompanhar as partidas pela TV aberta, nas plataformas de streaming e também via redes sociais. Aliás, com conteúdos inéditos e exclusivos já estão sendo publicados no Instagram, nos perfis @tveesportes e @tveespiritosanto.

Aclamada como “A Casa do Futebol Capixaba”, a emissora supera a própria marca a cada ano, e segue em primeiro lugar no País em transmissão de jogos regionais. A TVE tem os direitos de transmissão e comercialização do Futebol Capixaba até o ano de 2025. Em parceria com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a TVE transmitiu ao vivo, e de forma inédita, o sorteio da tabela oficial do Capixabão 2024.

“Estamos prontos para levar ao ar, ao vivo para os capixabas, todas as partidas do maior Capixabão do século. Em 2024 vamos ampliar as nossas transmissões nas categorias de base, principalmente via streaming. A categoria de base, sem dúvida, é um dos principais ativos de qualquer projeto de futebol, e a gente quer ampliar essa divulgação. A gente entende que é nosso papel como emissora pública, é nossa missão dar visibilidade e potencializar o talento dos capixabas”, disse Igor Pontini, diretor-geral do sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES).

Sobre o Capixabão 2024

O Estadual 2024, considerado o maior Capixabão do século, seguirá o mesmo formato das últimas cinco edições: os 10 times se enfrentam na primeira fase em turno único. Os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão, enquanto os oito times mais bem classificados avançam para as quartas de final. As três fases seguintes (quartas, semifinal e final) serão disputadas em jogos de ida e volta. O Capixabão 2024 garante vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025.

TVE bate novo recorde de transmissões em 2023

O ano de 2023 foi um ano histórico no que diz respeito à transmissão do futebol no Espírito Santo. A TVE transmitiu ao vivo 102 jogos de futebol envolvendo clubes capixabas em diversos campeonatos, tanto na TV aberta quanto em plataformas de streaming e nas redes sociais.

“A meta era transmitir 55 jogos do Capixabão 2023, mas nós superamos a meta e fizemos todos os 59. Mas também transmitimos outras partidas que contribuíram para esse marco histórico importante”, lembrou Pontini.

Sobretudo, o futebol capixaba é um projeto estratégico do Governo do Estado, que tem investido cada vez mais nas transmissões por meio da TVE Espírito Santo. Aliás, esses resultados são a prova de que estamos no caminho certo: dando visibilidade aos clubes, aos atletas, aos torcedores e a todos os que acreditam no esporte. O futebol do nosso estado merece esse reconhecimento, e a emissora pública dos capixabas tem cumprido esse papel estratégico com muita competência, fortalecendo a nossa identidade”, frisou Pontini.

Serviço

Capixabão 2024

Na TVE (canal 2.1) e no canal da emissora no YouTube

18/01 (quinta-feira)

19h – Porto Vitória F.C. X Rio Branco A.C.

19/01 (sexta-feira)

19h – Real Noroeste F.C X Jaguaré E.C.

20h – Serra F.C. X A. Desportiva Ferroviária V.R.D.

20/01 (sábado)

15h30 – Nova Venécia F.C. X Rio Branco F.C.

16h – Vitória F.C. X Estrela do Norte F.C.