Onde está Thiago? Polícia investiga desaparecimento de morador de Piúma

O desaparecimento de Thiago Lira Moralis, de 37 anos, está deixando os familiares bastante preocupados. O rapaz desapareceu após sair de casa na tarde do dia 20 de dezembro, no bairro Jardim Maily, em Piúma, litoral Sul do Espírito Santo.

A mãe Dalila Maria Lira contou para nossa reportagem que desde o dia 20 de dezembro que está sem notícias do filho. “Infelizmente não encontraram meu filho. Estamos preocupados e queremos uma resposta de onde ele está. Já não sabemos onde procurar”, relatou Dalila.

Dalila disse ainda que o filho tem crises de depressão e ansiedade, e que pode ter tido um surto psicótico antes de desaparecer. “Meu filho usa medicamentos para o tratamento da ansiedade e depressão. Pode ser que ele suspendeu por conta própria e isso contribuiu para que ele surtasse”, esclareceu.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.

Portanto, as informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181.