Operação da PC prende três suspeitos de homicídio no ES

Três homens, investigados por suspeita de homicídio, foram presos na manhã desta segunda-feira (29) pela Polícia Civil no Espírito Santo. As prisões são fruto da Operação Septem, deflagrada em Vitória e em Cariacica.

Um dos homens foi preso no bairro Tabuazeiro, em Vitória, e outras duas pessoas em outras localidades. Segundo a PC, o preso em Tabuazeiro estava foragido, tentou escapar fugindo pelos becos do bairro e foi localizado em um matagal.

A Operação Septem foi realizada por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT). A ação visou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e envolveu equipes das Delegacias de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e Vitória, além de apoio de outras unidades.

Na operação, os alunos do Curso de Formação de Delegados participaram, sob a orientação do superintendente da SPE, Delegado Romualdo Gianórdoli, como parte prática da disciplina de Operações Policiais.

Coordenados pelos delegados titulares das Delegacias Especializadas, os alunos foram divididos em equipes, visando alvos previamente investigados pelo CIAT.

