Oportunidade no Caparaó: AQUINOTICIAS.COM abre vaga para jornalista

O portal AQUINOTICIAS.COM está com vaga aberta para jornalista com sede de conhecimento, para atuar na região do Caparaó.

Para preencher a vaga, o candidato deve estar atento aos requisitos:

Formação em Jornalismo ou cursando a faculdade;

C de motorista;

Disponibilidade para viagens no Sul do Estado ;

; Vontade de aprender e crescer;

Gostar de vídeos.

Para o (a) candidato (a) a vaga, é oferecido:

Ambiente de trabalho dinâmico;

Oportunidades de crescimento profissional;

Equipe apaixonada;

Notícias com propósito;

Salário compatível com a função e bonificação por metas.

Como se candidatar

Se você está pronto para fazer parte do AQUINOTICIAS.COM e embarcar em uma jornada pelo mundo das notícias no Sul Capixaba, envie seu currículo para [email protected].