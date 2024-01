Parabéns! Estrela do Norte FC completa 108 anos de muita tradição

No dia 16 de janeiro de 1916, em uma casa, próxima ao colégio Liceu Muniz Freire, nascia o Estrela do Norte Futebol Clube. Desde então, o Alvinegro do Sumaré vem deixando sua marca na história do futebol capixaba, arrastando multidões de torcedores apaixonados pelo clube cachoeirense, independente da fase que o clube esteja passando.

Naquela casa, estavam: Laurentino Lugon, Mário Sampaio, Orlando Nunes, Amphilófio Braga, João Viana, Estulano Braga, Deusdedit Cruz, Fernando Reis e Francisco Penedo, e ali foi fundado o clube mais tradicional do sul do estado. Aliás, Francisco Penedo foi o primeiro presidente da história do Estrela.

“É sempre um motivo de muita felicidade. Eu digo que eu tenho dois aniversários, o meu pessoal e o aniversário do Estrela. Essa data eu incorporo como meu aniversário também, imagino que todos os estrelenses se sentem um pouco assim. Vamos torcer para que no futuro a gente continue trabalhando para tornar o Estrela cada vez maior e melhor”, frisou Bruno Mazzocco, presidente do Estrela.

De onde veio o nome Estrela do Norte?

O nome Estrela do Norte vem do fato da primeira sede do clube ser no lado norte da cidade. Aliás, as primeiras cores do clube foram verde e amarelo, e a primeira ascensão do clube a nível nacional foi em 1996, quando disputou o Campeonato Capixaba da Segunda Divisão daquele ano, que ficou conhecido nacionalmente como “o menor campeonato do mundo”, por conta de ter sido disputado por apenas dois times. Estrela se sagrou campeão, vencendo o Sport Club Capixaba na final.

“Falar do Estrela para nós é sempre um motivo de orgulho, uma entidade centenária que mesmo com todas as dificuldades vem se mantendo viva no cenário do futebol capixaba. Me sinto bastante orgulhoso em poder fazer parte deste clube nessa data tão importante que é 108 anos. A comemoração será simples porque a data por si só tem esse efeito de trazer coisas boas”, ressaltou Carlos Alberto Madella, vice presidente do clube.

Por volta da década de 30, o Estrela saiu de um bairro para outro, e até hoje joga no Estádio Mário Monteiro, conhecido popularmente como Sumaré, que aliás, tem o mesmo nome do bairro que atua o alvinegro.

O sentimento de ser Estrelense

Sobretudo, desde 1916, muitas pessoas passaram pelo Estrela do Norte FC, jogadores, técnicos, presidentes, funcionários do clube, entre outros. Aliás, qualquer pessoa que tenha algum tipo de vinculo criado com ENFC, ao longo dos anos, acaba se apaixonando por este clube centenário.

“É um sentimento de gratidão e alegria. O clube chega aos 108 anos com força, com espírito jovem, crescendo, tanto dentro, como fora de campo. É um trabalho de todas as pessoas que fazem o clube: diretoria, conselhos, torcedores, jogadores, funcionários, comissão técnica. Todo mundo no mesmo objetivo, que é o Estrela vencer e progredir. Que a gente possa seguir com essa mentalidade de fazer o que é certo, de colocar sempre o clube em primeiro lugar e de representar bem a nossa cidade e nosso estado”, finalizou Paulo Henrique, roupeiro há mais de 40 anos no clube.

Títulos do Estrela do Norte FC

1 Copa dos Campeões do Espírito Santo – 2015

1 Campeonato Capixaba – 2014

2 Campeonato Capixaba – Série B – 1996 e 1999

3 Copa Espírito Santo – 2003, 2004 e 2005

Vice-campeonatos

Campeonato Capixaba (5): 1987, 2003, 2004, 2005, 2006

Copa Espírito Santo (1): 2006

Participações em competições nacionais

Copa do Brasil: 2005, 2006, 2015

Copa Verde de Futebol: 2015

Campeonato Brasileiro Série B: 1987 – 19º lugar (24 clubes participaram)

Campeonato Brasileiro Série C:

1995 – 68º lugar (107 clubes participaram)

1996 – 21º lugar (58 clubes participaram)

2001 – 56º lugar (65 clubes participaram)

2003 – 33º lugar (93 clubes participaram)

2004 – 52º lugar (60 clubes participaram)

2005 – 52º lugar (63 clubes participaram)

2006 – 43º lugar (64 clubes participaram)

Campeonato Brasileiro Série D: 2014

Fotos: Divulgação/Instagram