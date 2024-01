Personalidades históricas de Alegre são eternizadas em praça

Uma placa especial eternizou o nome popular de personalidades históricas do município de Alegre. A homenagem está à disposição do público na Praça 6 de Janeiro.

O monumento foi doado pelo cidadão alegrense Coronel Júlio César Costa. Nele está gravado dezenas de apelidos de pessoas ilustres que fizeram parte da história da cidade e ganharam grande prestígio da população.

LEIA TAMBÉM: Alegre: investimento do Governo do ES reforça eletrificação rural

A cerimônia de inauguração da placa foi realizada no dia dez de dezembro e contou com a participação do prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, e outras autoridades locais.

“Celebramos a eternização desses nomes que fazem parte da história vibrante de nossa cidade. Um presente que enche de significado o coração de todos nós”, afirma a Prefeitura de Alegre.

Homenageados

Entre os homenageados estão: Filinha, Dú Lastene, Cabeção, Jurubeba, Julião, Capeta, Cuca, Duda, Laro, Zel (Pato Rouco), Dida, Piúca, Pingo, Panca, Carne Seca, Bilu Tetéia, Pantera, Capa Bode, Banana, Remela, Radinho, Bactéria, Dindinha, Carabina, Peitudo, Black, Binha, Tizil, Dão, Pupinha, Macio, Luizão, Titeté, Bubula, Dim, Dula, Magnésia, Rolinha, Carrão, Bolão, Dudú, Tuca, Tutú, Jilló, Tutuca, Nato, Tonho, Toninho, Tonhão, Pim-Pim; Panela, Pindoba, Marginal, Tia Bala, Tia Chica, Tico, Careca, Mentinho, Ferrinho, Bola Sete, Quinha, Quininha, Cumbaca, Maromba, Nequinha, Dedão, Caixão, Torresmo, Mijão, Téteca, Churucaia, Canudinho, Nininha, Qué, Bá, Bel, Tita, Quel, Brucutú, Dentinho, Pipa, Lilica, Lilito, Nizinho, Caléu, Filho do Pai, Perobinha, Fiota, Xereta, Dedé, Didi, Dodô, Gaúcho, Tininha, Cabidela, Deco, Cuta, Teca, Vavá, Turi, Boinho, Pança, Cecé, Golô, Catarina, Da Muda, Xandinho, Lalace, Zunga, Cotinha, Teté, Bombril, Pelanquinha, Lorinho, Ninil, Mexerica, Mocorongo, Gato Seco e Gato Lessa.

Ainda consta na lista de personalidades Bolachão, Tenebroso, Capadinho, Dingão, Mamão, Mamãozinho, Mosquito, Galinha, Nanico, Tuim, adernal, Borboleta, Tomate, Cacau, Galinheiro, Cabeça, Tidinha, Alicate, Paínha, Nino, Lafa, Cebola, Bolinha, Maricota, Bananeira, Jaqueira, Mangueira, Cigano, Beiçola, Negronha, Telô, Cachaça, Defonça, Pelanca, Carioca, Baiano, Mudinho, Doceiro, Nana, Chininha, Tetinha, Zuza, Tentadão, Caburé, Vasquinho, Tota, Pequitita, Frangão, Cica-Beiçudo, Bastião Vermelho, Kelinho, Valdirão, Belêco, Piruzita, Bú, Lota, Fefenta, Testinha, Tatão, Caxipite, Da Lua, Veiáco, Julito, Maninha, Nica, Topogígio, Borracheiro, Leca, Pepé, Sizinho, Traça, Madá, Naná, Indinho, Zica, Mazinho, Fio, Bié, Piolho, Lim, Niquima, Godero, Rangão, Bocão, China, Fanabô, Rosinha, Rosquinha, Zequita, Mirim, Cocotinha, Teso, Cabeçuda, Melancia, Garrafinha, Serrinha, Penhão, Tatú, Tatuzinho, Camundongo, Cobrinha, Mongol, Traseiro, Onça, Cuecão, Fala Fina, Babão, Min suite, Nego Azul e Bambu.

A placa também homenageia os cidadãos Cidinho, Kinkas, Quito, Rico, Jurinha, Rosa Branca, Barateiro, Pipoqueiro, Malandrinho, Benzinho, Mosca, Saburica, Saburição, Cientista Louco, Juca, Dê, Gordinho, Chacrinha, Taizinho, Lalinho, Biano, Japonês, Zezão, Lidinha, Penhoca, Bentuca, Xuxa, Broinha, Português, Espanhol, Italiano, Suíço, Russo, Santa Marta, Kiko, Manqueta, Garnizé, Bega, Buiú, Maná, Zanata, Mobral, Arcon, Bicicleta, Lourinho, Cuíca, Babão, Jujuba, Borreira, Suíno, Dorico, Barnabé, Franguinho, Ferrugem, Marron, Meia-noite, Pé de Frango, Perereca, Papaulo, Pirulito, Quim, Quim-Quim, Tiquinho, Tuil, Telinho, Cabrita, Wilson “Garcia”, Chipe, Joaquim, Picolé, Tijolinho, Pião, Pelé, Garrincha, Maradona, Bambu, Mané Barão, Doca, Taipá, Moqueca, Sabonete, Ciroca, Biquinho, Tabela Periódica, Lula, Boca de Mula, Macuco, Bicudo, Tucano, Curió, Centopéia, Tuta, Tota, Totó, Loló, Taioba, Chevrolet, Jibóia, Sanhaço, Meia-noite, Plof-Plof, Pisca-Pisca, Santa Luzia, Pescocinho, Zezito, Vilica, Bibi, Beijo, Beijinho, Macarrão, Vica, Butina, Cantarel, Cananéia, Fuscão Preto, Pezão, Samambaia, Tinhorão, Soldado, Cabo, Sargento, Tenente, Major, General Puaia, Zezé Fumaça, Zé Maúcho, Zé Bodoque, Zé Processo, Zé Buchudo, Zé Ruela, Zé Angu, Zé Gatinha, Zé Galista, Zé das Botas, Zé Picolé, Zé do Santo, Zezé, Branco, Preto, Ré-Ré, Bilau, Pequeno, Gigante, a Zan e o Zan.