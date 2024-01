Pessoas trans: cidade do ES promove mutirão para mudança de documento

Como parte das celebrações do Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, promove na próxima segunda-feira (22), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Laranjeiras, o segundo mutirão de retificação de prenome e gênero “Esse é o Meu Nome”.

Por meio do mutirão, pessoas trans terão a oportunidade de alterar o gênero e o nome nos registros de nascimento e de casamento. Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, fazer o cadastro prévio no formulário disponível neste link http://tinyurl.com/3ezve3sx e comparecer ao Cras levando os documentos listados no fim da matéria.

A ação acontece das 9 às 17 horas e também vai oferecer a pessoas LGBTI+ residentes na Serra inscrição no Cadúnico e cadastro para encaminhamento a empregos no Sine Móvel.

Confira a documentação necessária:

Retificação de prenome e gênero

– Certidão de Nascimento;

– Certidão de Casamento (inclusive com averbações);

– CPF;

– Carteira de Identidade (RG);

– Carteira de Trabalho;

– Título de Eleitor;

– Comprovante de residência (água, luz, telefone, fatura de cartão, cartão de saúde ou declaração de liderança comunitária);

Cadastro Único

– Certidão de nascimento;

– Certidão de casamento (inclusive com averbações);

– CPF;

– Carteira de identidade (RG);

– Carteira de trabalho;

– Título de eleitor;

– Comprovante de residência (água, luz, telefone, fatura de cartão, cartão de saúde ou declaração de liderança comunitária);

Sine Móvel

– Carteira de identidade (RG);

– Comprovante de residência (água, luz, telefone, fatura de cartão, cartão de saúde ou declaração de liderança comunitária);