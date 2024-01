PM Ambiental apreende armas e pássaros em risco de extinção em Guaçuí

Na manhã desta terça-feira (09), a Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e pássaros em risco de extinção, na localidade de São Romão, em Guaçuí. A ação foi realizada por uma equipe do 2º Pelotão da 4ª Companhia do BPMA junto com uma equipe K9 do 3° BPM.

Segundo informações da corporação, durante averiguações de denúncia anônima, as equipes flagraram em um residência a manutenção aves e pássaros silvestres em cativeiro.

Ao todo, foram resgatados três coleiros, três papagaios chauás e dois trinca-ferro, sendo estas duas últimas espécies citadas na lista estadual oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção, conforme o Decreto Estadual 5237-R/2022. Todas as aves estavam sendo mantidas em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.

Após realizar demais diligências no interior da propriedade, foram constatadas ainda a posse irregular e ilegal de armas de fogo, munições, artefatos de caça, além de um couro de jacaré abatido.

As armas, munições e demais materiais apreendidos foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Judiciária de Alegre, onde os responsáveis irão responder pelos atos ilícitos praticados, conforme o Art. 12 da Lei Federal 10.826/03, com pena de detenção de um a três anos, e multa, além de responder por crime ambiental previsto no Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https:/disquedenuncia181.es.gov.br