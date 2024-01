PM recupera produtos roubados e detêm suspeitos do crime em Marataízes

Na madrugada da última sexta-feira (05), policiais militares da radiopatrulha da 9ª Cia Independente localizaram e detiveram três jovens, dentre eles dois menores. Os detidos são suspeitos de cometerem um assalto no píer da Praia Central, em Marataízes.

As três vítimas informaram aos policiais que estavam caminhando no píer quando foram assaltadas, sendo que um dos suspeitos estava armado e trajando uma blusa de cor preta.

Os militares realizaram buscas e conseguiram abordar um dos suspeitos, encontrando com ele um celular Iphone e um relógio, subtraídos de uma das vítimas

O abordado informou aos militares que os outros materiais e a blusa preta estavam escondidos nos arbustos de uma árvore, próximo ao local da abordagem, onde foram localizados uma réplica de arma de fogo, a blusa de frio preta, um chapéu preto, uma camisa branca e um celular Iphone de cor branca.

Durante a condução do suspeito, outra equipe de policiais militares conseguiu localizar mais dois suspeitos, dentre eles outro menor, ainda em fuga, que foram reconhecidos pelas vítimas. Com eles, os militares localizaram R$36,00 reais, uma chave de moto, um cordão e uma pulseira.

Os menores apreendidos e o maior, detido, juntamente com o material recuperado, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.