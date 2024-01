Polícia de Mato Grosso apreende 500 kg de cocaína com símbolo nazista

Uma operação conjunta entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Militar e Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE), da Polícia Federal, apreendeu na sexta-feira, 19, cerca de 500kg de cocaína no município de Conquista DOeste, a 530 km de Cuiabá.

Segundo o comando da operação, a ação faz parte da operação Protetor das Fronteiras, que combate o tráfico de drogas e a movimentação do crime organizado na região de fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia.

O material foi encontrado em dois veículos depois de uma denúncia anônima recebida. A droga estava dividida em 15 fardos grandes marcados com a suástica, um símbolo usado na Alemanha nazista dos anos 1930 e 1940.

Um suspeito foi preso e duas caminhonetes, apreendidas. A polícia busca os outros envolvidos no transporte da droga, que podem estar escondidos em matas da região.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, desde 2019, o Gefron apreendeu cerca de 62,5 toneladas de drogas na região de fronteira, com valor estimado em R$1,5 bilhão.

Estadao Conteudo