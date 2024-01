Polícia prende mulher envolvida na morte de empresário cachoeirense

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (12),, uma mulher suspeita de ser cúmplice do assassinato do empresário cachoeirense Fabrício Ramos Spolador, ocorrido no dia 24 de dezembro de 2021, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. Ana Clara Santos Ferrare tentou fugir, mas foi presa dentro de um imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, Ana Clara vinha sendo monitorada com uso de técnicas de investigação, inclusive com o uso de drone. Ela tentou fugir após receber voz de prisão, porém, foi alcançada e detida.

A Polícia Civil informou as investigações apontam que o crime pode ter sido passional, e que Ana Clara teria mandado matar o empresário por vingança, por não aceitar o término do relacionamento dos dois.

A mãe da acusada tomou conhecimento do cumprimento do mandado contra sua filha e a acompanhou em sua apresentação na Delegacia.

Empresário foi morto na véspera do Natal

Fabrício Ramos Spolador, de 24 anos, era vendedor de carnes e atendia em sua residência. Imagens de câmeras de segurança mostraram ele abrindo o portão para o suspeito, que se passou por cliente.

No dia do crime, que aconteceu em 24 de dezembro, por volta das 11h, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, o criminoso, identificado como Vinícius de Vargas Nascimento, se passou por cliente e, ao chegar na área de vendas do local, anunciou o assalto.

Na sequência, ele efetuou dois tiros contra Fabrício e fugiu, levando um celular. Na ocasião, o crime chegou a ser tratado como latrocínio – roubo seguido de morte. No dia 10 de janeiro de 2022, Vinicius foi detido no município de Piúma e com ele, a polícia encontrou o celular da vítima. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.