Polícia prende suspeito de matar mulher a tiros em Atílio Vivácqua

A Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de prisão temporária de um homem de 30 anos, suspeito de matar a ex-companheira Thieli Breneta Grechi, de 26 anos, a tiros, na frente das filhas dela, em Atílio Vivácqua, em dezembro do ano passado. O investigado se apresentou na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, na tarde do último domingo (7), acompanhado de advogado.

Leia também: “Meu coração está sangrando”, diz mãe de jovem morta em Atílio Vivácqua

De acordo com a PC, o crime ocorreu no dia 23 de dezembro, na localidade de Alto São José, em Atílio Vivacqua. Por volta das 14h30, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de homicídio, em que uma mulher teria sido executada com dois tiros nas costas na residência onde morava.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o pai da vítima, que relatou que sua filha teria sido morta pelo ex-companheiro dela. O homem relatou ainda que o crime teria sido presenciado por suas netas, filhas da vítima, que o avisaram do ocorrido.

“Assim que tomou conhecimento do fato, a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Atílio Vivacqua deu início à investigação e, com a confirmação da identidade do suspeito, representamos pela prisão temporária dele, que foi decretada pela Justiça. Desde então, temos realizado diligências com o objetivo de capturá-lo. Sem ter como fugir e ciente do mandado de prisão, ele se apresentou ao plantão da Delegacia Regional”, afirmou o delegado Marcelo Meurer.

O detido já foi encaminhado ao sistema prisional e o Inquérito Policial será concluído nos próximos dias, com o indiciamento do detido pelo crime de feminicídio.