Populares ajudam policiais na prisão de suspeito de furto em Guaçuí

Um homem de 20 anos foi preso, na manhã desta quinta-feira (18), suspeito de ter entrado e furtado objetos da casa de um idoso de 68 anos, no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí, região do Caparaó do Espírito Santo.

De acordo com a PM, a vítima informou que o suspeito teria entrado no dia anterior em sua residência e furtado duas tv da marca Samsung, de 20 e 32 polegadas.

No entanto, segundo a vítima, na última quarta-feira (17), por volta das 09h, o suspeito retornou a sua casa, porém foi avistado. A vítima tentou segura-lo, mas ele fugiu, sendo alcançado por populares.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao pronto socorro de Alegre por conter algumas escoriações pelo corpo por conta da fuga, e após foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre para registrar o fato.