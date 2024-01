VÍDEO| Cadela Alga ajuda na apreensão de drogas em Guaçuí; 2 são presos

Na manhã desta quarta-feira (17), os policiais militares da Patrulha K-9 do 3º Batalhão detiveram dois suspeitos e apreenderam drogas, dinheiro e outros materiais durante abordagem no Bairro Horto Florestal, em Guaçuí.

Por volta das 11h10, a Polícia Militar recebeu informação de que os dois suspeitos estariam manuseando uma arma de fogo, em frente a casa de um deles, sendo que teriam efetuado 01 disparo e ameaçado populares.

Diante das informações os militares prosseguiram até o local citado e conseguiram localizaram e abordar ambos os suspeitos.

Leia também: Agente da PRF é preso em flagrante transportando drogas

Durante a busca pessoal não localizaram nada de ilícito, porém na residência de um deles, de 22 anos, os policiais, com a ajuda da Cadela ALGA, localizaram uma bucha média de maconha e R$1.234,00.

Na residência do outro suspeito, de 27 anos, após buscas da cadela ALGA, os policiais localizaram 51 pedras de crack e a quantia de R$1.254,00.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.