Praça Jerônimo Monteiro interditada no domingo (21) para remoção de palmeiras

Neste domingo (21), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços, realizará a remoção de duas palmeiras da praça Jerônimo Monteiro que estão danificadas.

Durante a realização do serviço, programado para ocorrer das 8h às 17h, tanto a Praça quanto o estacionamento de veículos serão, temporariamente, interditados. Na ocasião, também será realizada a poda das outras palmeiras do local.

A escolha de dia e horários específicos para a realização dos trabalhos foi planejada para evitar qualquer impacto nas atividades comerciais da região.

Segundo a Semmat, a necessidade de remoção das palmeiras, apontada por parecer técnico de especialistas na área, está relacionada às obras de construção de um elevador na Câmara Municipal e a danos no sistema radicular das árvores, responsável pela fixação com o solo.

A supressão das palmeiras é uma medida preventiva, com objetivo de evitar acidentes, para garantir a segurança de quem transita na região, que apresenta um grande fluxo diário de pedestres.

