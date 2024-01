Pré-temporada em Minas: Estrela do Norte perde 2º amistoso seguido

No último sábado (13), o Estrela do Norte foi a Minas Gerais enfrentar o Itabirito-MG, em jogo amistoso, valendo o Troféu Camilo Cola. Aliás, ambas as equipes estão na pré-temporada, esperando o inicio de seus campeonatos estaduais.

Sobretudo, o jogo terminou com a vitória do Itabirito-MG por 1 a 0 sobre o clube alvinegro, e decretou a segunda derrota seguida do Estrela do Norte nesta pré-temporada, ambas por 1 a 0.

Anteriormente, o Estrela já havia perdido um amistoso para o Porto Vitória, no Sumaré. Mesmo jogando bem, o jogo terminou de 1 a 0 para equipe visitante, o técnico Ney Barreto elogiou o elenco, que havia sido montado dias antes do amistoso.

Desta vez, o Estrela do Norte foi jogar fora de casa, no gramado do Usina Esperança, em Itabirito, Minas Gerais, valendo o Troféu Camilo Cola.

Estrela do Norte no Troféu Camilo Cola

O Troféu Camilo Cola foi criado em homenagem ao empresário e ex-político Camilo Cola, que faleceu em 2021. Entretanto, começou a ser disputado em 2020, onde o Rio Branco de Venda Nova conquistou o primeiro troféu. Ainda sim, o maior campeão do torneio amistoso é o Estrela, com 3 títulos conquistados.