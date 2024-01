Prefeitura de Marataízes e Marinha entregam Caderneta Profissional a pescadores

A Marinha do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Marataízes, realizou nesta terça-feira (23) a entrega das Cadernetas de Pescador Profissional (CIR-POP) para os 26 pescadores que participaram dos cursos de capacitação oferecidos pela Capitania dos Portos. A cerimônia contou com a presença da equipe técnica da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, do Secretário Municipal da pasta, do vereador Luiz Carlos Almeida, além dos pescadores beneficiados.

“Estamos dando mais um passo importante para profissionalização da pesca em nosso municipio. Mais 26 pescadores, se juntando a vários outros que já fizeram o curso e receberam as cadernetas”, afirmou o Secretário Elizeu Machado Estevão.

O curso ministrado pela Marinha do Brasil, qualifica profissionais para o exercício das atribuições das Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários (NORMAM-13). É destinado a pescadores que pretendem adquirir pela primeira vez a Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) na categoria de POP (pescador profissional), bem como pescadores que já possuem a CIR na categoria POP e a Carteira de Pescador da MPA e que pretendem atualizá-las. O curso aborda conteúdos como operação das principais máquinas e sistemas mecânicos e eletrônicos de bordo, riscos associados à navegação e operações de pesca, processos de salvatagem e salvaguarda da vida humana e as principais modalidades de pescarias realizadas na costa brasileira.