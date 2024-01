Prefeitura divulga resultado das solicitações de matrículas em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou, nesta segunda-feira (8), o resultado das solicitações de matrículas novas para a rede municipal de ensino de Cachoeiro. Os pais e responsáveis podem conferir no link: educacao.cachoeiro.sisp.com.br.

Aqueles que fizeram o pedido devem acessar a página (educacao.cachoeiro.sisp.com.br), em que está sendo atualizado o status de solicitação para “convocado”, de acordo com os números de vagas disponíveis nas unidades escolhidas – após as solicitações das rematrículas. É importante salientar que as vagas são preenchidas segundo a ordem de classificação gerada pelo sistema.

Para acessar o sistema, o responsável deverá realizar o login, informando o CPF e senha cadastrados. Depois, clicar em “lista de espera pública”, selecionar a unidade de ensino e o ano de escolaridade do estudante e verificar o status.

A Seme relembra que esta ainda é a primeira etapa. Depois de conferir o resultado da solicitação, os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao telefone informado no ato do cadastro. Será realizada a convocação para que compareçam à unidade escolar com os documentos exigidos para efetivação da matrícula nova.

Os documentos a serem apresentados são: declaração escolar da última unidade em que o aluno estudou, contendo a série a ser cursada em 2024.

Além disso, também terão de ser entregues cópias atualizadas de: certidão de nascimento; comprovante de escolaridade, histórico escolar ou declaração da Unidade de Ensino de origem, exceto para os interessados nas vagas de Maternal I, II, III e IV, ou seja, para alunos de 0 a 3 anos; cartão de vacinação atualizado, acompanhado de declaração expedida pela Unidade de Saúde; laudo médico, para estudantes com deficiência; comprovante de residência atualizado (somente conta de energia); CPF do pai, mãe ou responsável legal; CPF da criança ou estudante; cartão do SUS; registro individual das aprendizagens do estudante (somente para efetivação de matrícula no Maternal II, Maternal III, Maternal IV, Pré I, Pré II, 1º ano, 2º ano e 3º ano).