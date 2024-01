Público fica frustrado com falhas na queima de fogos em Marataízes

A queima de fogos do réveillon em Marataízes teve um atraso de mais de uma hora e deixou o público frustrado para celebrar a chegada do ano novo no balneário. Os fogos só foram acionados à 1h11 da manhã, segundo a prefeitura do município.

Leia também: 2024 é um ano bissexto; entenda o que isso significa

O atraso deixou o público muito frustrado. “Viemos com a família para a praia na expectativa de ver os fogos para a chegada de 2024 e ficamos decepcionado, a sorte é que estamos perto da praia e na hora que começou conseguimos voltar rapidamente e ver um pouco dos fogos”, disse a maquiadora Maryane Costa.

Quem também reclamou foi a aposentada Thereza Brito, que levou a neta para a casa e não voltou mais. “Ela ficou muito triste, pois estava ansiosa para ver a queima de fogos, mas como demorou muito, fomos embora e ela dormiu”, conta.

Mas teve gente que mesmo com o atraso não deixou de comemorar a chegada de 2024. É o caso do empresário Vagner Oliveira. “Fiquei esperando e valeu a pena. Claro que é chato e não tem a mesma emoção da hora da virada, mas mesmo assim foi bonito de ver”, relata.

De acordo com informações preliminares da prefeitura de Marataízes ocorreram falhas técnicas na execução do serviço pela empresa contratada, o que acabou deixando o público frustrado com a queima de fogos, que ocorreu com mais de uma hora de atraso.

Em nota informaram ainda que a empresa Falcon Shows Pirotécnicos LTDA foi notificada sobre as falhas ocorridas na execução dos serviços contratados para a virada de ano e aguarda uma resposta formal e técnica para os devidos esclarecimentos sobre os acontecimentos.