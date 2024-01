Qualificar ES oferecerá cursos de qualificação gratuitos em Kennedy

As inscrições para os cursos de capacitação profissional do Programa Qualificar ES no município de Presidente Kennedy começam no dia 23 de janeiro.

De acordo com a administração municipal, os interessados devem se inscrever por meio do site www.qualificar.es.gov.br.

Entre as opções de cursos estão Operador de Supermercado, pela manhã, das 8h às 12h; Empreendedorismo: Criando e Gerindo seu Negócio, no período da tarde, das 13h às 17h,

e Auxiliar Administrativo, pela noite, das 19h às 22h.

Para participar dos cursos é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula deste Edital; residir no município onde o curso será realizado; ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As capacitações serão realizadas na Agência Municipal de Treinamentos.