QualificarES abre mais 9 mil vagas para cursos gratuitos; confira

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), abre nesta terça-feira (23), as inscrições para a 1ª oferta dos cursos do Programa QualificarES de 2024. São mais de 9 mil oportunidades para ingresso nos cursos presenciais gratuitos, distribuídos em 155 polos de ensino, atendendo a 40 municípios capixabas. Os editais e inscrições estarão disponíveis no site: www.qualificar.es.gov.br.

Operacionalizado pela Secti, o programa Qualificar ES integra o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES. O projeto reúne e organiza políticas estaduais de educação profissional, de níveis técnico e superior, por meio da educação presencial e a distância, além da pesquisa, extensão e inovação.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o sucesso do Programa Qualificar ES. “Temos orgulho do que o Qualificar ES se tornou. O programa já ofertou mais de 500 mil vagas e alcançou os 78 municípios do Estado. Isto é o Governo do Estado tornando o Espírito Santo mais empreendedor e girando a economia capixaba”, pontuou Bruno.

Cursos presenciais

No entanto, as oportunidades para cursos presenciais da 1ª oferta de 2024 serão divididas em três editais. Um destinado ao público geral, com 7.935 vagas. E outro com 990 vagas exclusivas para mulheres; e outro com 90 vagas para cursos da área de turismo.

Para concorrer às vagas é preciso ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula. Além disso, é necessário residir no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado.

Aliás, os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital.

O período de inscrições para os cursos presenciais se estende até às 23h59 de 9 de fevereiro de 2024. O candidato deverá preencher a ficha de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição. Apenas poderá haver um cadastro por CPF em um único e-mail e o candidato poderá realizar até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos. O resultado com a lista dos classificados será liberado no dia 20 de fevereiro.

QualificarES

O QualificarES foi instituído como programa de Estado por meio da Lei nº 11.903, de 3 de maio de 2021. Aliás, o programa já alcançou os 78 municípios de nosso estado e qualificou mais de 500 mil pessoas desde a sua criação.

No entanto, em 2021, também foi implantada a entrega do kit empreendedor com produtos para ajudar a subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos formandos dos cursos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas.

Confira os editais e faça a sua inscrição no site: www.qualificar.es.gov.br.