Residência Médica: HIFA abre processo seletivo para vagas remanescentes

O HIFA, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, abriu um novo edital, desta vez para preenchimento das vagas remanescentes para Residência Médica em Neonatologia e Medicina Intensiva Pediátrica. O programa tem duração de dois anos e as inscrições iniciam nesta segunda-feira (29) e seguem até 12 de fevereiro, às 23h59. No total serão ofertadas duas vagas, uma para cada especialidade.

A seleção será realizada em etapa única simplificada, com prova objetiva a ser realizada em 22 de fevereiro, divulgação do resultado final e classificação em 23 de fevereiro e início da residência previsto para 1° de março.

Os interessados podem acessar o edital e demais informações do processo seletivo em www.hifa.org.br/residencia-medica

O objetivo do HIFA com a oferta das vagas em residência médica é elevar a qualidade da assistência, afirmou o o superintendente do HIFA, Jailton Pedroso.

“Não há caminho mais apropriado que formando novos especialistas. A residência atender as diretrizes da Comissão Nacional de Residência Médica e do MEC – Ministério da Educação e Cultura, tem alto nível de resolutividade em sua atuação, promovendo o aperfeiçoamento ético, humano e técnico-científico do profissional médico e, assim, contribui para o atendimento das necessidades da população e para a melhoria da assistência médica”, finalizou.

Serviço:

Inscrições: 29 de janeiro até 12 de fevereiro, às 23h59

Inscrições e editais disponíveis em: www.hifa.org.br/residencia-medica

Prova objetiva: aplicação no dia 22 de fevereiro