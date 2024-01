Resultado da Rematrícula e Pré-Matrícula divulgado até dia 10

A Secretaria da Educação (Sedu) vai divulgar, até o próximo dia 10 de janeiro, o resultado da solicitação de Rematrícula e Pré-Matrícula, realizada por meio da “Chamada Escolar 2024”. Após o resultado, os estudantes que solicitaram Pré-Matrícula deverão fazer a confirmação entre os dias 10 e 19 de janeiro, na secretaria da escola onde foram localizados.

O chamamento dos estudantes constantes na lista de suplência, em escolas que apresentarem séries/anos/etapas com vagas, após a etapa de confirmação de matrículas, será a partir do dia 22 de janeiro de 2024.

Todas as informações sobre a “Chamada Escolar 2024” podem ser acessadas no site da Sedu, pelo link: https://sedu.es.gov.br/chamadaescolar

