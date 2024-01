​Réveillon Vila Velha encanta multidão com espetáculo pirotécnico

O réveillon de Vila Velha superou as expectativas, reunindo uma multidão estimada de aproximadamente um milhão de pessoas ao longo da orla. O evento foi marcado por um espetáculo de fogos de artifício que iluminou o céu da cidade, encantando residentes e turistas.



Carlos Eduardo Silva, do bairro Soteco, achou tudo fantástico. “A organização estava impecável, e os fogos de baixo ruído foram uma ótima escolha. Já estou planejando voltar no próximo ano”, adiantou.

“Nunca vi algo tão lindo! Os desenhos dos fogos no céu foram demais. Valeu demais a pena sair de casa para ver esse show de muita luz. É uma alegria que contagia a gente”, disse empolgada a moradora de Jabaeté, Juliana Martins Rocha.



“Fiquei completamente impressionado com o espetáculo! Vila Velha superou todas as minhas expectativas. Foi uma experiência incrível”, afirmou Mateus Almeida Gonçalves, de Belo Horizonte (MG).



Ana Clara Barbosa, de São Paulo, também ficou admirada. “A combinação dos fogos com a praia foi simplesmente mágica. Foi meu primeiro Réveillon aqui, e já posso dizer que não será o último”.



Já Ricardo Souza Carvalho, de Minas Gerais, disse que “a segurança e a infraestrutura estavam excelentes. Os fogos foram espetaculares, e a organização do evento foi de primeira linha. Empolgante mesmo”.



Com 16 pontos de fogos, incluindo 12 balsas e 4 pontos na areia, o show pirotécnico com fogos de baixo ruído foi uma visão impressionante. As balsas, posicionadas a 300 metros da areia, cobriram uma extensa área de mais de 6 km, proporcionando que vários pontos da cidade avistassem o espetáculo. Foram mais de 6 mil detonações pirotécnicas, alcançando até 250 metros de altura, incluindo desenhos como coração, estrelas, círculos e emojis.