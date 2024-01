SAAE de Alegre está com inscrições abertas para processo seletivo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Alegre está com inscrições abertas para um novo Processo Seletivo. O objetivo é formar cadastro reserva para profissionais de níveis fundamental e médio.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente de Saneamento; Bombeiro Hidráulico; Fiscal; Operador de ETA; Operador de Máquinas Pesadas.

Para concorrer a uma das vagas é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 40 horas semanais e de 24/72h (para o cargo de Operador de ETA), e contarão com remuneração mensal de R$ 1.001,99 a R$ 1.325,13.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 11 de janeiro de 2024 (horário oficial de Brasília/DF), pelo site do IDESG , com taxa de R$ 30,00. Vale pontuar que a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 5 e 6 de janeiro de 2024.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de avaliação de currículo/títulos, além de prova prática, prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024.

Vigência

O Processo Seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.

Confira o edital completo clicando AQUI.

Fonte: PCI Concursos