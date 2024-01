Sambão do Povo: avenida fechada para veículos e montagem adiantada

Em contagem regressiva para o início do Carnaval, a Avenida Dário Lourenço de Souza, onde está o Sambão do Povo, está fechada para veículos, já à disposição das agremiações do Carnaval Capixaba. Muitas escolas utilizam o espaço em janeiro para, de forma individual e até mesmo “secreta”, realizarem ensaios de quesitos, como mestre-sala e porta-bandeira e comissão de frente.

Ensaiando no lugar oficial da festa elas conseguem sentir mais a evolução de acordo com a largura da pista, a posição da cabine de jurados e também cronometrar o tempo necessário para atravessar toda a avenida.

Já a estrutura do Sambão do Povo começou a ser montada com antecedência, ainda em novembro. Segundo Edson Neto, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), preparar o espaço com antecedência é primordial para que não haja imprevistos ou atrasos para a folia.

“Iniciar os preparativos para o nosso espetáculo com antecedência é crucial, dessa forma nós asseguramos que a infraestrutura esteja impecável nos dias de desfile. Dessa forma, podemos realizar todas as etapas com segurança e expertise, garantindo um ambiente preparado para receber tanto sambistas quanto foliões”, declara.

Quem passa pelo Sambão do Povo já encontra, além da avenida fechada, a estrutura de vários camarotes sendo erguidas. Em breve a passarela do samba passa pela etapa de pintura.

Carnaval 2024

No primeiro dia do Carnaval de Vitória 2024 quem desfila são as escolas do Grupo A, no segundo são as do Grupo Especial e no terceiro as do Grupo B.

A Liesge também já definiu a ordem dos desfiles no Sambão do Povo. Quem abre o Grupo Especial do carnaval em 2024 é a Novo Império, seguida da Unidos de Jucutuquara, Boa Vista, MUG, Chegou o que Faltava, Piedade e Pega no Samba.

Já no Grupo A, que desfila na sexta-feira (2 de fevereiro), ficou a seguinte ordem: Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto.

E o Grupo B, que desfila no domingo (4 de fevereiro), o desfile começa com a Chega Mais, seguida da Rosas de Ouro, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá e Tradição Serrana.

Venda de ingressos

A venda dos ingressos já está acontecendo pela Brasil Ticket. Os interessados devem acessar o site e escolher a opção de compra disponibilizada, são elas: mesas, lounges, arquibancadas e camarotes corporativos; e após isso optar pela forma de pagamento. Estão disponibilizados ingressos para os desfiles do Grupo de Acesso, Grupo Especial e Grupo A.