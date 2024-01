Samu abre processo seletivo para médico, enfermeiro e condutor

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) está com inscrições abertas de Processo Seletivo para selecionar profissionais da área da saúde para atuarem no Espírito Santo. As vagas são para médico socorrista, enfermeiro socorrista e condutor socorrista.

Os salários vão de R$ 2.373,20 a R$ 13.358,52 mais benefícios, para uma carga horária de 36 horas semanais em plantões de 12h. A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão organizadora do processo seletivo, tendo como base avaliativa o currículo e os títulos, e a experiência profissional.

As inscrições seguem até o dia 14 de janeiro de 2024 e podem ser realizadas no portal https://www.samues.com.br

Saiba mais:

Médico Socorrista

O exercício do cargo exige a prestação de serviço em regime de plantão diurno e noturno nas Unidades Móveis, distribuídas pelos municípios de abrangência do SAMU 192 e/ou na Central de Regulação Médica das Urgências do Estado do Espírito Santo, e ainda, em outras regiões onde houver demanda para o serviço.

• Regime de Trabalho: Plantão 12h

• Carga Horária: 36h semanais

• Remuneração: R$ 13.358,52 + Ticket R$ 24,00 por plantão + Insalubridade

Pré-requisitos: Ser graduado em medicina; Ser registrado no conselho de classe; Possuir experiência mínima exigida no edital; Ser proficiente em um dos cursos descritos exigidos no edital, mesmo que fora do período de validade. Obs: não serão aceitos cursos realizados na modalidade EAD/Online.

Enfermeiro Socorrista

O exercício do cargo exige a prestação de serviço em regime de plantão diurno e/ou noturno nas Unidades Móveis, distribuídas pelos municípios de abrangência do SAMU 192 e/ou na Central de Regulação Médica das Urgências do Estado do Espírito Santo, e ainda, em outras regiões onde houver demanda para o serviço.

• Regime de Trabalho: Plantão 12h

• Escala: 12/60 horas diurnas ou noturnas

• Carga Horária: 150h mensais

• Remuneração: R$ 3.707,42 + Ticket R$ 24,00 por plantão + Insalubridade

Pré-requisitos: Ser graduado em enfermagem; Ser registrado no conselho de classe; Experiência mínima de 06 (seis) meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de Urgência e Emergência; Ser proficiente em um dos cursos descritos exigidos no edital, mesmo que fora da validade; Curso de APH, carga horária mínima de 200 horas. Obs.: Não serão aceitos cursos na modalidade EAD.

Condutor Socorrista

Regime de Trabalho: Plantão de 12 horas

• Escala: 12/36h diurnas ou noturnas

• Carga Horária: 180h mensais

• Remuneração: R$ 2.373,20 + Ticket R$ 24,00 por plantão + Insalubridade

Pré-requisitos: ser maior de 21 anos; ter Ensino Médio completo; CNH categoria D ou E (dentro da validade); experiência como motorista profissional nas categorias D ou e, ou condutor de emergência; curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas. Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.