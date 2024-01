Saúde ocular: saiba como cuidar bem dos seus olhos

Muito se fala sobre os cuidados com a pele, alimentação para ter um corpo saudável, cabelos…Porém, recentemente, a influenciadora digital Jéssica Cardoso, de 30 anos, chamou atenção para uma área do corpo humano que pouco se presta atenção: os olhos.

Ela usou suas redes sociais para relatar que se feriu, severamente, após coçar os olhos. Conhecida por dicas de maquiagem e por suas unhas compridas, ela teria arrancou um pedaço da córnea do olho direito.

“Fui coçar o olho e o movimento da minha mão foi mais rápido do que eu fechar o olho direito. Na hora em que eu passei, eu me movimentei e a unha rasgou o meu olho e arrancou uma lasca da córnea”, contou a influencer. Jéssica procurou o atendimento médico e os exames confirmaram que a córnea havia sido lesionada.

O que diz o especialista?

De acordo com o oftalmologista Eduardo Athayde Veloso Abib, a influenciadora agiu corretamente ao procurar auxílio profissional. “Em caso de lesão ocular como no caso da Influencer, deve-se procurar ajuda de um oftalmologista imediatamente. Nunca se automedicar. Tentar manipular ainda mais os olhos, pode levar a piora da lesão e aumenta o risco de contaminação!”, alerta.

O especialista explica que coçar os olhos pode modificar a curvatura das córneas e também a ferir a primeira camada corneana.

Leia também: O que é H. pylori? Conheça os sintomas e tratamento da doença do cantor Nattan

No caso da influencer que utilizou as unhas, pode haver dor, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, além, é claro, risco de infecção, a chamada úlcera infecciosa.

“Geralmente quando há somente a lesão do epitélio (deseptelização), sem infecção bacteriana associada, o risco de perda visual é pequeno! O epitélio se regenera geralmente em até 7 dias”, tranquiliza o especialista.

O que acontece se coçar os olhos?

Mas, o oftalmologista adverte que em caso de coceira ocular, logicamente o recomendando não é coçar os olhos. O ideal é fazer uso de colírios de lubrificantes e colírios antialérgicos, que ajudam a reduzir os sintomas.

Contudo, em caso de persistência dos sintomas, a recomendação é procurar o profissional para buscar uma avaliação e o melhor tratamento.

Em todos os casos, para manter uma saúde ocular, o médico aconselha abusar da hidratação e usar colírios lubrificantes. “Além disso, nessa época de verão, a exposição excessiva ao sol pode causar danos aos olhos então é importante se proteger com óculos com proteção UV”, acrescenta Dr. Eduardo.

Quais os riscos para quem faz alongamento de cílios?

Tendência de beleza, os cílios postiços são uma opção popular para muitas pessoas que desejam realçar o olhar, deixando uma aparência mais marcante e sofisticada.

Mas, também existem riscos. A principal delas é em relação a cola utilizada para fixar os cílios pode causar reações alérgicas em algumas pessoas, ocasionando inchaço e irritação nos olhos.

De acordo com a designer de cílios Rayssa Menon, quando uma pessoa faz extensão de cílio, o recomendando é evitar coçar os olhos. Porém, em caso de leve coceira, pode ser uma saída coçar através da pálpebra, para que não remova ou embole os fios.

“Se for coceira extrema irritação ou inchaço, não se deve coçar, para diminuir o incômodo. A recomendação é lavar bem a região com sabão neutro e água. Pode-se também fazer compressa com soro fisiológico. O ideal é procurar um oftalmologista e em caso de alergia ao produto remover toda a extensão com a profissional que fez”, alerta.