Se ligue! Prazo para matrícula em curso do Ifes termina nesta segunda (29)

Os candidatos aprovados no processo seletivo para cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), na forma concomitante têm até esta segunda-feira (29) para realizar a matrícula, exclusivamente on-line, via portal do aluno. Clique AQUI e acesse.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu), essa oferta educacional acontece em parceria multicampi com o Ifes. Entre os cursos estão Mecânica, Administração, Mineração, Eletromecânica, Informática para internet, Edificações, Manutenção e Suporte em Informática, Automação Industrial, e outros.

Para mais informações, confira o Edital nº 03/2024, que alterou o Edital nº 38/2023, ou acesse o portal da instituição parceira.