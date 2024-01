Sebrae oferece palestras e oficinas gratuitas para empreendedores

O verão chegou, trazendo consigo uma onda de oportunidades de qualificação para os empreendedores no estado. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) está com um calendário cheio de palestras e oficinas gratuitas para os meses de janeiro e fevereiro.

São oportunidades para quem deseja aprimorar suas vendas em datas comemorativas, encantar clientes com um atendimento excepcional, fortalecer sua presença digital, aprimorar a gestão financeira com indicadores eficazes, e melhorar as vendas com estratégias de alta performance, entre outros tópicos cruciais para o empreendedor em busca de crescimento nos negócios.

Para os interessados em iniciar sua jornada empreendedora, há palestras específicas sobre como se tornar um microempreendedor individual (MEI). As inscrições podem ser realizadas através da loja online do Sebrae/ES (https://es.loja.sebrae.com.br) ou presencialmente nas unidades regionais de Vitória, Serra, Linhares, Aracruz, São Mateus e Colatina. Além disso, para quem prefere estudar em casa, também há opções de palestras online.

Confira a programação:

LINHARES

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 16/01

Horário: 9h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

Oficina Vendas em alta performance

Data: 18/01

Horário: 18h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 30/01

Horário: 9h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 06/02

Horário: 9h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 20/02

Horário: 9h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 27/02

Horário: 9h

Local: Avenida Rufino de Carvalho, 819, Centro

SÃO MATEUS

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 10/01

Horário: 13h

Local: Rua Monsenhor Guilherme Schmitz, Sernamby

COLATINA

Palestra como se tornar um MEI

Data: 09/01

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 16/01

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Oficina Faça mais vendas em datas comemorativas

Data: 18/01

Horário: 18h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 23/01

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Oficina Como vender mais através da presença digital

Data: 29/02

Horário: 18h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 30/01

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 06/02

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 20/02

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Palestra como se tornar um MEI

Data: 27/02

Horário: 09h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

Oficina Como vender mais através da presença digital

Data: 29/02

Horário: 18h

Local: Rua Bartovino Costa, 430, Vila Nova

ARACRUZ

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 09/01

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 16/01

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 23/01

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 30/01

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como escolher a plataforma ideal para o seu comércio eletrônico?

Data: 31/01

Horário: 18h30h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 06/02

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 20/02

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Liderança: Gerenciando pessoas e conflitos

Data: 21/02

Horário: 18h30

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 27/02

Horário: 14h

Local: Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro

VITÓRIA

Oficina Faça mais vendas em datas comemorativas

Data: 30/01

Horário: 8h

Local: Praça Costa Pereira, 210, Centro

Palestra Faça gestão financeira com indicadores

Data: 06/02

Horário: 14h

Local: Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá

Palestra Atendimento ao cliente: Como satisfazer e encantar seus clientes

Data: 08/02

Horário: 18h15

Local: Praça Costa Pereira, 210, Centro

Oficina Faça seus indicadores financeiros

Data: 22/02

Horário: 18h30

Local: Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá

Oficina Vendas em alta performance

Atendimento ao cliente: como satisfazer e encantar seus clientes

Data: 27/02

Horário: 8h

Local: Praça Costa Pereira, 210, Centro

Oficina Faça o Canvas do seu negócio

Data: 29/02

Horário: 18h30

Local: Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá

SERRA

Oficina Formação do preço de venda para o Comércio

Data: 24/01

Horário: 08h30

Local: Av. Primeira Avenida, 172, Parque Residencial Laranjeiras

Palestra Como potencializar minhas vendas

Data: 25/01

Horário: 14 horas

Local: Av. Primeira Avenida, 172, Parque Residencial Laranjeiras

Oficina Faça controles financeiros e tenha mais lucro no seu negócio

Data: 31/01

Horário: 13h

Local: Av. Primeira Avenida, 172, Parque Residencial Laranjeiras

Oficina Faça mais vendas com WhatsApp Business

Data: 21/02

Horário: 13h

Local: Av. Primeira Avenida, 172, Parque Residencial Laranjeiras

Palestra Boas práticas na manipulação de alimentos

Data: 28/02

Horário: 9h

Local: Av. Primeira Avenida, 172, Parque Residencial Laranjeiras

OPÇÕES ONLINE

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 10/01

Horário: 10 horas

Inscrição pelo link https://es.loja.sebrae.com.br/como-se-tornar-um-mei-333145459

Palestra Como iniciar uma startup

Data: 23/01

Horário: 14 horas

Inscrição pelo link https://es.loja.sebrae.com.br/como-iniciar-uma-startup-333101394

Palestra Faça fotos que vendam

Data: 23/01

Horário: 15 horas

Inscrição pelo link https://es.loja.sebrae.com.br/faca-fotos-que-vendem-333101396

Palestra Como se tornar um MEI

Data: 22/02

Horário: 14 horas

Inscrição pelo link https://es.loja.sebrae.com.br/como-se-tornar-um-mei-333101509