Seleção Capixaba disputa o nacional da Taça das Favelas em São Paulo

No próximo sábado (13), a Seleção Capixaba masculina de futebol enfrenta a Seleção do Paraná, na fase final da Taça das Favelas, maior campeonato de futebol entre favelas do mundo. A disputa pelo título acontece em São Paulo, no Estádio Canindé, às 15h30.

Todavia, com uma trajetória cercada de vitórias e aprendizados durante a fase estadual da competição, os capixabas chegam como a seleção que eliminou a atual campeã, São Paulo. Central Única das Favelas do Espírito Santo (CUFA ES) realizou a fase estadual e contou com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio do programa de Chamamento Público.

Na etapa nacional, fase em que o Espírito Santo avança pela primeira vez, a seleção masculina disputa o troféu “Jair da Matta”, homenagem a uma personalidade de destaque na história da Central Única das Favelas (CUFA). Para o presidente estadual da CUFA, Gabriel Nadipeh, o esporte capixaba vive um momento histórico.

“Temos uma seleção classificada para uma grande final nacional em um campeonato que contou com seleções de Estados já consagrados no esporte. O nosso Estado, através dos meninos que vieram de territórios de alta vulnerabilidade, estudantes de escolas públicas e que enfrentam no dia a dia todo o tipo de adversidade, mostra mais uma vez a importância do investimento em projetos como a Taça das Favelas, que revela sonhos”, conta.

Aliás, ao todo, 20 atletas e três membros da comissão técnica se preparam para a grande final pelo título nacional.

“A preparação tem sido intensa e estratégica para enfrentar o Paraná, e tivemos, além disso, jogos técnicos e amistosos contra outras equipes para estimular ainda mais as capacidades técnicas, emocionais e mentais dos jogadores”, destaca Gabriel Nadipeh.