Sêxtuplos capixabas: Henry deixa Utin e vai para o quarto em Colatina

O ano de 2024 chegou com boas notícias para a família dos Sêxtuplos Capixabas: o pequeno Henry, deixou a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) na tarde desta quarta-feira (3).

Henry é um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A boa notícia foi compartilhada pelos pais do bebê, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, pelas redes sociais.

Na publicação, Quezia comemora a transferência e revela que Henry foi o primeiro dos gêmeos a ser transferido para um quarto. “Henry. O primeiro do sêxtuplos a ir para o quarto do hospital. Obrigada, Deus!”, disse a mãe na postagem.

Agora, a expectativa da família é que ele possa receber alta o mais breve possível. Já os irmãos Lucca, Eloá e Maytê, seguem internados na Utin do São Bernardo Apart Hospital.⠀

Sêxtuplos Capixabas

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto, fase considerada de prematuridade extrema.

O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. E após enfrentar algumas complicações renais e no coração, o bebê Théo também veio a óbito, no dia 05 de dezembro.