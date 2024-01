Sicredi é o principal agente repassador do BNDES em 2023

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7,5 milhões de associados e presença em todo o Brasil, foi o principal agente financeiro na concessão de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2023.

No total, foram liberados R$ 8,2 bilhões pela instituição em operações para pessoas físicas e jurídicas de micro, pequeno e médio porte, além de produtores rurais. Os dados foram liberados no Ranking de Agentes Financeiros do BNDES, o qual considera o período de janeiro a dezembro do ano passado.

Leia também: Sicredi paga aos associados mais de R$ 1,1 bi em juros sobre o capital

Por meio da sua capilaridade, que abrange mais de 1,9 mil municípios do país, a instituição teve um crescimento de 52% em valores liberados em comparação a 2022, superando a média geral de 12%. Foram mais de 49 mil operações realizadas, fortalecendo o desenvolvimento das comunidades em que está presente.

“Construímos uma parceria com o BNDES ao longo dos anos com expressivos resultados para o desenvolvimento econômico e social das regiões em que atuamos, a partir das inúmeras linhas de apoio à população. Os números das liberações do ano passado representam a importância desta parceria e reforçam o nosso compromisso em promover soluções com foco nas necessidades dos nossos associados”, afirma Gustavo Freitas, diretor Executivo de Crédito do Sicredi.

O Sicredi e o BNDES são parceiros há mais de 25 anos, sobretudo no estímulo ao agronegócio do país. No ranking de liberações de 2023, a instituição financeira cooperativa também foi a principal repassadora de recursos para este setor, com R$ 5,7 bilhões concedidos, aumentando em 37% o volume liberado. Ainda de acordo com o balanço do BNDES, o Sicredi é o principal repassador dos programas Inovagro, Pronaf Investimento e Pronamp Investimento, bem como obteve destaque nos programas Moderagro e PCA.

Crédito para empresas

Além do agro, a instituição cooperativa obteve crescimento de 101% no financiamento de capital de giro para micro, pequenas e médias empresas por meio do programa BNDES Pequenas Empresas, conquistando 45% do marketshare desta linha, mantendo-se na liderança como o principal agente repassador do programa.