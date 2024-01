Sine Vitória realiza processo seletivo para empresa atacadista com 300 vagas

Está procurando emprego? Leve sua documentação ao Sine Vitória, onde uma grande empresa atacadista está realizando processo seletivo nesta semana, para preencher 300 vagas em diversas funções. As maiores oportunidades são para Operador de Caixa (72 vagas); Repositor de Mercadorias (70); Fiscal de Perdas (20) e Embalador a Mão (15).

O processo seletivo começou na segunda-feira (15) e prossegue até sexta-feira (19). No quesito escolaridade, há chances para quem tem desde o Ensino Fundamental até curso superior.

Os candidatos que estão com seus cadastros atualizados receberam o alerta de vagas por e-mail. Quem não está cadastrado ou precisa atualizar o cadastro pode resolver essa situação rapidamente no próprio Sine.

Confira as funções:

* Açougueiro

* Ajudante de Açougueiro

* Ajudante de Carga e descarga de Mercadoria

* Atendente de Cafeteria

* Auxiliar de Cozinha

* Auxiliar de Crédito

* Auxiliar de Manutenção Predial

* Chefe de Departamento de Pessoal

* Chefe de Depósito

* Chefe de Seção de Serviços Administrativos

* Conferente de Carga e descarga

* Consultor de Vendas

* Cozinheiro

* Embalador

* Encarregado de Açougue

* Encarregado de Frios

* Encarregado de Hortifrutigranjeiros

* Encarregado de Manutenção

* Encarregado de Padaria

* Encarregado de Supermercado

* Encarregado de Tesouraria

* Fiel de Depósito

* Fiscal de Caixa

* Fiscal de Prevenção de Perdas

* Gerente de Salão de Café

* Inspetor de Auditoria

* Operador de Caixa

* Operador de Empilhadeira

* Operador de Vendas Padeiro

* Pintor de Letreiros

* Repositor de Mercadorias

* Supervisor de Vendas Comercial

* Técnico em Manutenção de Equipamentos de Informática

* Vendedor de Comércio Atacadista

A estrutura da Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) e a experiência da equipe do Sine têm atraído empresas que optam por realizar seus processos seletivos nas dependências da Casa do Cidadão. Somente em 2023, já foram realizadas mais de 178 seleções, para mais de 40 empresas de segmentos muito diversos, como atacadistas, supermercados, padarias, restaurantes, construtoras, empresas de tecnologia, de logística e de telefonia. Juntas, elas ofertaram 1.731 vagas.

Outras oportunidades no Sine Vitória

Também nesta semana, há outras 350 vagas disponíveis no Sine Vitória. Para saber detalhes das oportunidades, basta acessar o portal Trabalha VIX, pelo site da Prefeitura de Vitória ou no aplicativo Vitória Online. As informações são atualizadas pelo menos duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira.

Os interessados podem agendar o atendimento pela página de agendamento da PMV ou pelo aplicativo Vitoria Online. No campo “Escolha o Serviço”, é preciso selecionar a categoria “Trabalhador” e o serviço “Vagas de Emprego”. Desta forma, o atendimento terá dia e horário marcados, sem tempo de espera.

O Sine Vitória fica na Casa do Cidadão – Avenida Maruípe, 2.544, em Itararé. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.