SUS recebe pílula única para o tratamento do HIV

A evolução no tratamento para pessoas portadoras do HIV segue proporcionando cada vez mais qualidade de vida para esse público.

De acordo com informações do Conselho Federal de Farmácia (CFF), o Ministério da Saúde concluiu a distribuição das primeiras unidades de Dovato, uma combinação inédita de dois medicamentos eficazes para pacientes com HIV ou aids: os antirretrovirais dolutegravir 50mg + lamivudina 300mg.

Aliás, ao todo, foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal 5,6 milhões de unidades do medicamento.

Anteriormente, contudo, o tratamento do HIV envolvia exclusivamente combinações de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir efetivamente o vírus e retardar a progressão da doença.

Com o novo remédio, os usuários ganham a possibilidade de utilizar um tratamento com uma única dose diária.

“O Dovato reúne, em um só comprimido, dois medicamentos: o dolutegravir e a lamivudina. Esse avanço significa tomar apenas uma pílula por dia, deixando o esquema de tratamento com muitos comprimidos para trás. As estatísticas demonstram que essa praticidade aumenta a adesão ao tratamento”, explica a infectologista Ana Carolina D’Ettorres. A especialista ressalta que, no início da epidemia da doença, as pessoas com HIV chegavam a tomar mais de dez substâncias diferentes por dia.

Leia também: Farmácia Municipal de Cachoeiro atende em novo endereço, confira!

“Incorporar o Dovato ao SUS é um grande avanço, pois além de ser uma medicação altamente eficaz, com raros efeitos colaterais, tem um conforto posológico de ser apenas uma tomada por dia, o que facilita a aderência ao tratamento e garante maior qualidade de vida. A simplificação visa garantir menores chances de efeitos colaterais como lesão no rim e osteoporose, que podem ser causadas pelo tenofovir. É importantíssimo que o médico avalie se o paciente é elegível para esse esquema, considerando o histórico do paciente e condição clínica atual”, alerta.

Vírus estável

Mesmo não existindo ainda uma cura para a Aids, o tratamento com antirretrovirais garante estabilidade ao vírus do HIV, evitando o aparecimento da doença ou retardando significativamente o seu progresso, prevenindo infecções secundárias e complicações. “Uma pessoa que vive com HIV, e faz o tratamento regularmente, tem uma sobrevida semelhante e até mesmo superior à população que não vive com HIV”, aponta Ana Carolina.

Com os tratamentos disponibilizados pelo SUS, o uso diário dos antirretrovirais de forma adequada garante que a pessoa que vive com HIV não adoeça e tenha uma vida sem limitações. Já há algum tempo a ciência vem propiciando vida normal e controle da carga viral baixa às pessoas que vivem com HIV.

Entretanto, muitos deixam de seguir as orientações médicas por medo de efeitos colaterais das medicações antigas, que não são mais observados nos medicamentos modernos.

Recentes inovações no tratamento reforçam a possibilidade de maior adesão ao tratamento. Além do Dovato, há o cabotegravir: primeira medicação injetável para profilaxia pré-exposição (PrEP) no Brasil.

Aprovado pela Anvisa, tem uma função de prevenção contra eventuais infecções, porém, sem previsão de ser incorporada ao SUS.

“É fundamental que as pessoas busquem orientações com um médico de confiança para tirar todas as dúvidas, quebrar tabus sobre as medicações de tratamento do HIV. Atualmente temos medicamentos modernos, com raros efeitos colaterais, com conforto posológico de uma tomada por dia e disponível pelo SUS”, pontua Ana Carolina.

Contudo, segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids da Coordenação Estadual de IST/Aids da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Ele apresenta análises sobre os casos de HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais, houve um aumento de 60% de 2011 para 2021 de casos diagnósticos (dados de 2021).

Aliás, verifica-se um aumento da taxa de detecção de Aids em 50%, entre os homens e mulheres de todas as idades, principalmente entre jovens de 20 a 59 anos.