Suspeito armado em bar tenta fugir, mas acaba preso no ES

Na madrugada do último sábado (30), durante patrulhamento tático motorizado, a Força Tática avistou dois suspeitos em um bar, próximo ao shopping, aparentemente armados no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Eles tentaram fugir, porém foram acompanhados e um deles abordado portando um revólver.

De acordo com a Polícia Militar (PM), após a multidão do bar se dispersar, foi realizada uma varredura no local, onde foi encontrado um simulacro de pistola, um revólver calibre 38, seis munições CBC calibre 38 intactas e um coldre de pano.

Todo o material apreendido foram entregues com o detido na Segunda Delegacia Regional de Vila Velha.