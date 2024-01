Suspeito é preso tentando vender carro roubado em Atílio Vivácqua

Um carro modelo Ford Ka, de cor prata, com restrição de furto e roubo, foi recuperado pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira (29), no bairro Independência, em Atílio Vivácqua. Segundo a PM, o suspeito estava vendendo o veículo abaixo do valor.

De acordo com informações da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de populares que um rapaz de pele morena e tatuado estava oferecendo um veículo Ford Ka, de cor prata, muito abaixo do valor.

No entanto, diante das informações, os militares realizaram o patrulhamento e avistaram o veículo com as mesmas características estacionado em frente a uma residência. Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos correram em direção ao interior de uma escola abandonada.

Depois de alguns minutos, a guarnição conseguiu localizar os suspeitos. Após consulta, foi constatado que o veículo possui restrição de furto/roubo, e se tratava de um assalto que aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29).

Portanto, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.