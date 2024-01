Iúna: polícia descobre desmanche de veículos e suspeitos são detidos

Um local que era usado para desmanche de veículos furtados foi descoberto pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (29), no bairro Vila Nova, em Iúna. De acordo com a PM, quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres foram detidas.

Segundo a PM, a equipe de inteligência informou que estava visualizando três suspeitos no interior de uma garagem, sendo que dois deles teriam saído pelo portão no momento em que os militares chegaram ao local e seguiram em direção a um morro que liga o bairro Vila Nova a região de Ferreira Vale.

Os policiais foram ao local e através do portão que dava acesso à rua estava entreaberto. A equipe visualizou a placa de um veículo que tinha sido roubado nesta madrugada e uma motocicleta, sem placa, com as mesmas características de um furto registrado no último sábado (27), no bairro Quilombo, também em Iúna.

No entanto, ao entrarem na garagem, os militares visualizaram várias peças desmontadas e partes de um veículo. Já a moto estava com o número de motor e chassi raspados. Uma mulher, que estava na residência, relatou que mora no imóvel juntamente com a mãe e o marido.

Disse ainda que o companheiro teria acabado de sair do local com paradeiro desconhecido, possivelmente saindo pelos fundos da residência na companhia de dois suspeitos. A moradora disse que não sabia de quem era o veículo e a moto que estavam na garagem.

Um dos suspeitos, de 36 anos, foi abordado no bairro Vila Nova, enquanto retornava ao local e se deparou com as guarnições. Ele disse que apesar de estar no local do desmanche não tinha qualquer envolvimento com os crimes.

De acordo com informações, um homem estava correndo e entrando em uma mata que ficava no trecho que ligava os dois bairros. Rapidamente, as equipes se posicionaram ao redor da mata e conseguiram visualizar um homem atravessando uma cerca de arame que ficava ao lado da mata.

Já o suspeito, de 40 anos, se mostrou agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de spray de pimenta para cessar a agressividade e conter o abordado, que foi algemado. O homem relatou que os veículos que estavam em sua garagem eram levados pelo suspeito de 36 anos e outro indivíduo e que sua função era apenas desmanchá-los para posteriormente vender as peças.

O carro, a moto e as partes encontradas de um veículo foram removidos ao pátio. Os demais objetos e ferramentas que seriam possíveis produtos de furto e estavam no local foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para averiguação.

A Polícia Civil informou que dois homens, de 36 e 40 anos, e duas mulheres, de 24 e 44 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O indivíduo, de 40 anos, foi autuado em flagrante por receptação qualificada, sendo encaminhado ao sistema prisional. Os demais conduzidos foram ouvidos e liberados, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.