Suspeitos são detidos e drogas apreendidas pela PM em Cachoeiro

Três supeitos foram detidos e drogas e munições apreendidas durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Alto Monte Cristo, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a PM, a ação aconteceu na última terça-feira (16).

A PM informou militares receberam uma denuncia que um homem estaria traficando drogas e portando arma de fogo na Rua Arlinda de Souza Cordeiro Amaral.

Os militares fizeram cerco e buscas no local e encontraram 11 tiras de 83g maconha, sete pinos de 7g de cocaína, uma porção de 20g de cocaína, uma porção de 145g de maconha, um cigarro de maconha, 57 pedras de 12g de crack, um revolver calibre 38 Taurus, seis munições calibre .38, quatro celulares, uma balança de precisão e R$ 524,00 reais em espécie.

Portanto, os materiais apreendidos e os três suspeitos detidos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

