Tecnologia melhora emissão da Carteirinha do Autista em Vila Velha

A Carteirinha do Autista de Vila Velha, fornecida gratuitamente pela prefeitura, ganhou um novo visual e funcionalidades aprimoradas. A atualização foi uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social em parceria com a Secretaria de Tecnologia e Inovação, que visa otimizar esse recurso essencial para indivíduos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e seus familiares.

O secretário de Tecnologia e Inovação, Abel Neto, destaca entre as inovações a implementação de um chat no site oficial para a rápida resolução de pendências, um sistema eficiente de envio de e-mails que confirma a solicitação da carteirinha, e um design mais intuitivo e acessível, facilitando o acesso às informações.

Abel Neto ressalta o empenho da equipe no desenvolvimento dessas melhorias: “Nossa equipe se dedicou integralmente para oferecer o melhor aos usuários desse documento vital no cotidiano. Agora, eles podem solicitar a carteirinha através do nosso site ou pelo aplicativo ‘Vila Velha on’, que é simples, rápido e prático de usar,” afirmou o secretário.



Passo a passo

Para acessar a carteirinha, basta acessar o endereço: https://tea.vilavelha.es.gov.br/ (Click aqui) ou pelo aplicativo Vila Velha On. Para solicitar a carteirinha, obtenha previamente o laudo médico e o exame com o tipo sanguíneo do requerente. É preciso digitalizar toda a documentação solicitada. A carteirinha é digital e ficará disponível para impressão. Mais informações podem ser obtidas diretamente no Centro de Convivência da Pessoa Com Deficiência –CCPDC, na Glória, ou nos seis CRAS da cidade.



“Tirar da invisibilidade as pessoa com autismo e suas famílias é um dos objetivos da nossa gestão, e continuaremos aprimorando todos os instrumentais para alcançarmos esse missão,” finalizou a secretária de Assistência Social, Letícia Goldner.

A Lei Municipal n° 6.570 institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CMIPTEA) no âmbito do município, em acordo com a Lei Romeo Mion, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA – CipTEA em sua versão abreviada – ou seja, garante a todos aqueles com o diagnóstico de autismo um documento que possa ser apresentado para informar a condição do indivíduo.

Em caso de dúvidas, basta entrar em contato pelo WhatsApp: (27) 99614-1639 (somente mensagens).