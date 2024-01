Temperaturas sobem nesta terça-feira (09) em todo o Estado, veja previsão

Nesta terça-feira (09), o sol aparece entre algumas nuvens, em todo o Espírito Santo. De acordo com o Incaper, a combinação do calor e alta umidade, favorece a formação de nuvens e chove em alguns momentos do dia, na região sul Caparaó e Serrana. Na região Norte e Noroeste, céu nublado pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia, mas sem chuva. Na Grande Vitória, litoral sul e nordeste, sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral do Estado.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol entre nuvens, com previsão de chuva na porção do Caparaó. Não há previsão de chuva nas demais áreas. Vento moderado no trecho litorâneo. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia, com possibilidade de trovoadas no período da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Norte, céu nublado pela manhã, com aberta de nuvens a tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.