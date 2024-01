Tempo segue firme neste domingo (14) no Sul do Estado; confira a previsão

Domingo (14) a entrada de umidade do mar favorece a formação de nuvens, com possibilidade de chuva rápida e fraca, pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia, na metade norte, Grande Vitória e região das “três santas”, chuva rápida pela manhã.

Nas demais regiões do Estado, sol entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Vento moderado no litoral do capixaba.

Leia também: Câmara de Itapemirim aprova abono de R$ 4 mil para servidores municipais

Na Grande Vitória, muitas nuvens e possibilidade de chuvisco rápido no começo do dia, entre Serra e Fundão. Não há previsão de chuva nas demais áreas.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Vento moderado pelo litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Serrana, chuva rápida no começo do dia, na região das “três santas”, com abertura de nuvens no decorrer do dia. Não chove nas demais áreas da região.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Norte, chuva rápida no começo da manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Noroeste, chuva rápida no começo da manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia. .

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida no começo da manhã, com abertura de nuvens no decorrer do dia.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Fonte: Incaper