Torneio de vôlei feminino de praia agita Marataízes neste domingo (14)

No próximo domingo, dia 14 de janeiro, a praia Central de Marataízes será palco de intensas disputas e muita adrenalina com a realização do Torneio de Vôlei Feminino de Praia, iniciando às 7h da manhã. A competição, que conta com o patrocínio da Unimed Sul Capixaba, resulta de uma parceria entre a Leia, a Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Esportes, e o professor César Torres, responsável pela organização do evento.

Todavia, com a participação de equipes de alto nível, o torneio busca fomentar a prática esportiva em Marataízes, proporcionando diversão e adrenalina aos amantes do vôlei de praia. Aliás, a Unimed Sul Capixaba, que apoia a iniciativa, reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e a promoção de hábitos saudáveis por meio do esporte.

O Torneio de Vôlei Feminino de Praia promete ser não apenas uma competição esportiva, mas também um momento de integração e diversão para toda a família.

Traga os amigos e a família, e venha prestigiar as partidas deste grande torneio, torcer por suas equipes favoritas e aproveitar um domingo diferente na praia Central de Marataízes. Você não pode ficar de fora!

