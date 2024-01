Tráfego na região de Jabaquara, em Anchieta, passa por alterações

A Eco101 implementa nesta terça-feira (16) alterações no tráfego na região de Jabaquara, em Anchieta. As alterações ocorrerão na intercessão de Jabaquara com a BR101 no quilômetro 354,4, e são necessárias para o avanço das obras de ampliação da rodovia com a construção de dois novos viadutos no local.

Atualmente o cruzamento é realizado em nível, o que causa retenção no tráfego da região. Com a implantação dos viadutos, os motoristas não vão precisar parar para fazer a conversão de entrada e saída dos bairros, bem como veículos que estão na BR-101 seguirão viagem sem interferências.

Nesta etapa do desvio, o único movimento afetado será dos motoristas que vem da ES-146 (Ubu/Piúma/Anchieta) e desejam acessar a BR-101 para o sentido Rio de Janeiro, que precisarão se deslocar ao retorno mais próximo, localizado no quilômetro 347 (próximo ao Posto Floresta). Todos os outros movimentos ficam preservados, somente com pequenas alterações de geometria, onde o usuário deverá se localizar com a sinalização existente no local.

A Concessionária informa ainda que os locais estão devidamente sinalizados de acordo com as normas técnicas vigentes e os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos, enquanto as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.