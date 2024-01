Troca de comando: veja quem será o novo secretário da Segurança do ES

A partir do dia 1º de fevereiro a Secretaria Estadual da Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) terá um novo secretário a frente da pasta. Trata-se do Coronel Márcio Celante, que ocupará o cargo interinamente.

De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), o Coronel Ramalho se afastará da Sesp para que possa analisar projetos políticos neste ano.

“Agradeço ao secretário o trabalho à frente da Segurança Pública do nosso Estado”, escreveu o governador por meio de nota em sua rede social.

Essa não é a primeira vez que o coronel Celante assume a pasta. Em 2022, ele também foi convocado para assumir o comando da Sesp, após o afastamento de Ramalho para a disputa de uma vaga no Senado Federal.

Celante também já atuou como subsecretário de Integração Institucional da Sesp, ajudante de ordens do governador na Casa Militar do Governo do Estado e gerente do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES).

Na Polícia Militar, ele atuou como comandante da Academia de Polícia Militar, Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Academia de Polícia Militar; chefe do Estado-Maior Geral; diretor de ensino e subcomandante-geral.