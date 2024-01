Últimos dias para se inscrever no concurso do Idaf com salários de até R$ 6,9 mil

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) está com inscrições abertas para o concurso público. As inscrições seguem até o próximo dia 29 de janeiro. Estão sendo oferecidas 52 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas de Fiscal Estadual Agropecuário poderão ser preenchidas por profissionais com formação superior em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Cartográfica/Agrimensura, Geografia, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos e Química.

Já para Técnico de Fiscalização e Desenvolvimento Agropecuário o concurso contempla os formados em Agropecuária, Cartografia, Agrimensura, Geomática, Geoprocessamento e Laboratório.

A remuneração é de R$ 3.595,995 para o nível técnico e de R$ 6.911,73 para nível superior. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600.

Para fazer a inscrição, acesse: https://www.idib.org.br/Concurso.aspx?ID=282.

Provas

As provas acontecerão no dia 17 de março, em Vitória. Pela manhã, serão aplicadas para os cargos técnicos; e à tarde, para os de nível superior (fiscal). Os locais específicos de cada candidato serão divulgados no site www.idib.org.br, em até sete dias anteriores à prova.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].